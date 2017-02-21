Роскомнадзор: больше всего жалоб поступает на обработку персональных данных банками В в 7,6% случаев факт нарушений подтверждается

Чаще всего россияне жалуются на обработку их персональных данных банками и кредитными организациями, выяснил Роскомнадзор. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

В сообщении сказано, что в прошлом году количество жалоб граждан на использование их персональных данных банками и кредитными организациями составило 14,2 тыс. Далее в списке лидеров по числу жалоб идут интернет-сайты (3,4 тыс. жалоб в 2016 году), коллекторские агентства (2,7 тысяч) и предприятия ЖКХ (2,4 тыс).

В ведомстве отмечают, что в 7,6% случаев в ходе проверок действительно были обнаружены нарушения. «По всем подтвержденным фактам нарушений материалы переданы в органы прокуратуры для возбуждения административного производства», — пояснили в Роскомнадзоре.

Добавим, использование персональных данных граждан регулируется федеральным законом «О персональных данных». Согласно ему, с 1 сентября 2015 года хранение и обработка персональных данных россиян в интернете допускаются только с использованием серверов, расположенных на территории РФ.

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