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21.02.17 / 13:32 Новости / Россия и мир

Назначен новый руководитель входящего в «Ростех» концерна «Автоматика»

Им стал Сергей Сахненко

Ростех автоматика​Генеральным директором концерна «Автоматика», который входит в «Ростех», назначен Сергей Сахненко. Об этом в госкорпорации сообщили во вторник.

Сахненко займет место Сергея Букашкина. «Сейчас перед Концерном стоят новые амбициозные задачи по существенному обновлению производственной линейки, изменению подходовв формировании новых продуктов, а также выходу на новые быстрорастущие рынки. Для реализации указанных целей принято решение о назначении на должность генерального директора Сергея Сахненко», — прокомментировал назначениее индустриальный директор электронного кластера Ростеха Сергей Куликов. Он добавил, что Букашкин много лет управлял концерном и успешно решал поставленные перед ним задачи.

Отмечается, что у нового главы концерна есть «богатый опыт управления сложнейшими государственными проектами, а также  достаточный потенциал и знание отрасли». При этом Букашкин останется работать в структурах предприятия.

Напомним, концерн «Автоматика» вошел в «Ростех» в 2014 году. В том же году выручка предприятия составила 11,8 млрд рублей. Предприятие занимается системами шифрования потоков аналоговой и цифровой информации, устройствами защиты телефонных переговоров, предназначенными для построения защищенных систем на основе телекоммуникаций общего пользования.

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