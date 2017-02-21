«Русь-Ойл» инвестирует $3 млн в создание единой системы учета движения транспортных средств Для оптимизации расходов

Компания «Русь-Ойл» выделит $3 млн на создание единой системы учета движения транспортных средств и расходования дизельного топлива. Об этом в компании сообщили во вторник.

Компания планирует закупить и установить более 1500 комплектов оборудования на технике, дизельных электростанциях и ёмкостях хранения топлива. Ожидается, что за счет мониторинга и контроля движения транспорта, а также учета расходования топлива «Русь-Ойл» значительно оптимизирует расходы. Отмечается, что оборудование закупят у российские производителей, которые «хорошо зарекомендовали себя на этом рынке».

Напомним, компания «Русь-Ойл» была образована в 2013 году. Под управлением компании находится несколько нефтегазовых предприятий. Текущая добыча компании составляет 4,2 млн тонн в год.