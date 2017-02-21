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21.02.17 / 22:39 Новости / Россия и мир

РЖД собирается купить около 1 млн тонн рельсов в 2017 году

У «Евраза» и «Мечела»

РЖД«Российские железные дороги» (РЖД) планируют приобрести около 1 млн тонн рельсов в 2017 году. Об этом в компании сообщили во вторник.

В частности, на предприятиях «Евраз» монополия собирается закупить до 700 тыс. тонн рельсов. У компании «Мечел» — до 330 тыс. тонн, что на 22,3% больше в годовом выражении.

Добавим, в 2016 году РЖД приобрели у «Евраза» 677,8 тыс. тонн рельсов, у «Мечела» почти вдвое меньше — 269,9 тыс. тонн. Продукцию компания использует для прокладки новых путей и ремонта уже существующих. Международная металлургическая и горнодобывающая компания «Евраз» основана в 1992 году Александром Абрамовым. Холдинг «Мечел», который существует с 2003 года, также представляет металлургическую отрасль.

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