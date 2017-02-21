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21.02.17 / 12:48 Новости / Общество / Россия и мир

Samsung может возобновить продажи Galaxy Note 7

С новыми батареями и корпусами

Samsung может

Фото: kartina-dnja.ru

Samsung может вернуть в продажу Galaxy Note 7. Об этом во вторник рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Предполагается, что отремонтированные аппараты компания будет продавать на рынках Индии или Вьетнама. Продажи смартфонов могут начаться уже в июне.

Из-за проблем с батареями смартфонов Galaxy Note 7 корейская компания отозвала около 2,5 млн устройств. Убытки компании оцениваются в сумму около $5 млрд. В конце января Samsung сообщил, что причиной возгорания смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов. В России старт продаж Galaxy Note 7 так и не состоялся.

По материалам: hankyung.com
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