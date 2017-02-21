Украина планирует усилить санкции в отношении РФ Из-за признания Россией паспортов ДНР и ЛНР

Украинские власти намерены усилить санкции в отношении России. Такое заявление сделал во вторник президент Украины Петр Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Порошенко призвал усилить санкции в связи с признанием Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, эти действия «несовместимы с выполнением минских договоренностей».

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятие указа не противоречит минским договоренностям. Решение, по его словам, продиктовано «гуманитарными соображениями». Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что указ был принят в интересах людей и соответствует «духу и целям» минских договоренностей.