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21.02.17 / 07:00 Новости / Россия и мир

Штраф мэру Риги за русский язык в соцсетях остается в силе

Суд обязал выплатить 140 евро

штраф Нилу Ушакову

Фото : eadaily.com

Суд района Видземе в Риге оставил в силе штраф мэру города Нилу Ушакову за высказывания на русском и английском языке на страницах в социальных сетях. Об этом во вторник сообщает телеканал LNT.

По решению Центра государственного языка Латвии Ушакову выписан штраф – 140 евро. Это максимально возможная сумма за подобное нарушение.

Причиной обвинения стало использования мэром Риги русского языка в беседе со школьниками во время Дня теней. Ранее Центр госязыка Латвии уже пытался оштрафовать Ушакова, но безуспешно.

Закон о государственном языке в Латвии гласит, что органы самоуправления должны использовать только латышский язык. Исключениями могут быть сообщения о чрезвычайных ситуациях, информация, связанная с безопасностью или международными мероприятиями.

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