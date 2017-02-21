Суд отказал СНТ «Защита» в иске по двум участкам земли в Ленобласти Не хватило доказательств

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал СНТ «Защита» в иске о признании незаконным администрации «Всеволожский муниципальный район» о предоставлении в безвозмездное пользование двух земельных участков. Текст решения опубликован на сайте суда.

Речь идет о двух участках площадью 41,76 га и 246,1 га. Товарищество хочет получить их безвозмездно с возможностью последующего оформления в аренду. Администрация Всеволожского муниципального района в августе 2016 года «Защите» отказало. В СНТ сочли это решение районной администрации незаконным и нарушающим его права и интересы и направились в суд. Там в иске было отказано со ссылкой на недостаточную доказательную базу. У СНТ «Защита» есть месяц, чтобы оспорить это решение.

Отметим, речь идет о землях Министерства обороны в районе Ржевского полигона. По мнению экологических активистов, СНТ «Защита», который возглавляет экс начальник ГУ МЧС ПО Выборгскому району Сергей Атаманчук, их захватила незаконно. На землях «Защиты» ведется массовая застройка берегов токсовских озер с полным перекрытием доступа к воде. На заседании экологического совета 7 февраля губернатор области Александр Дрозденко сказал, что тех, кто захватывает оборонные леса, «нужно отдавать под суд».