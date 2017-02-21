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21.02.17 / 17:14 Новости / Общество / Россия и мир

Пермский изобретатель собрал говорящего Терминатора

На 3D-принтере

говорящего ТерминатораИнженер из Перми распечатал и собрал на 3D-принтере говорящего робота Т-800 из фильма «Терминатор». Об этом изобретатель Александр Осипович рассказал в интервью во вторник.

Александр начал работу над программным обеспечением робота с 2009 года. Саму модель он изготовил на 3D-принтере, сейчас робот может крутить головой и отвечать на вопросы, ответы на которые он находит в сети.

Изобретатель рассказал, что чертеж робота с инструкциями по установке сервоприводов ему прислали из Google несколько лет назад. Инженер планирует в дальнейшем расширить собственную базу данных робота, а также подключить ему руки. Сейчас робот не может самостоятельно передвигаться из-за недостаточно мощных сервоприводов. Положение себя в пространстве робот определяет при помощи гироскопов.

По материалам: properm.ru
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