Пермский изобретатель собрал говорящего Терминатора На 3D-принтере

Инженер из Перми распечатал и собрал на 3D-принтере говорящего робота Т-800 из фильма «Терминатор». Об этом изобретатель Александр Осипович рассказал в интервью во вторник.

Александр начал работу над программным обеспечением робота с 2009 года. Саму модель он изготовил на 3D-принтере, сейчас робот может крутить головой и отвечать на вопросы, ответы на которые он находит в сети.

Изобретатель рассказал, что чертеж робота с инструкциями по установке сервоприводов ему прислали из Google несколько лет назад. Инженер планирует в дальнейшем расширить собственную базу данных робота, а также подключить ему руки. Сейчас робот не может самостоятельно передвигаться из-за недостаточно мощных сервоприводов. Положение себя в пространстве робот определяет при помощи гироскопов.