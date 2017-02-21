На Stockmann в «Невском центре» претендует инвестфонд Hines из США Это последний магазин Stockmann в России

На Stockmann, который находится в ТРК “Невский центр» в Петербурге. Претендует американский инвестфонд Hines. Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на причастных к переговорам.

Инвестфонд уже подал заявку на покупку «Невского центра». Консультанты оценивают стоимость комплекса в 9,3 млрд рублей.

Отметим, это последний Stockmann в России. Разговоры о его продаже идут с осени 2016 года. В феврале прошлого года Stockmann закрыла сделку по продаже универмагов российскому франчайзи универмагов Debenhams.

«Невский центр» открыли в конце 2010 года. Его общая площадь – 91 тыс. кв. м.