Toshiba планирует продать часть бизнеса по производству чипов за $8,8 млрд Компания продаст контрольный пакет

Toshiba хочет продать долю в бизнесе по производству чипов. Об этом источник, знакомы с ситуацией сообщил во вторник.

Как передает Bloomberg, компания планирует выручить около 1 трлн иен. Сделку планируется закрыть в марте этого года.

Ранее компания заявляла о возможной продаже бизнеса по выпуску чипов. Это решение связано с убытками, которые Toshiba понесла в связи с вложениями в атомную энергетику США. В феврале Toshiba также объявила о списании 712,5 млрд иен в ядерном подразделении США. Сама компания оценивает чистый убыток за финансовый год составит около 390 млрд иен.