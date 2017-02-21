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21.02.17 / 16:41 Новости / Общество / Россия и мир

Toshiba планирует продать часть бизнеса по производству чипов за $8,8 млрд

Компания продаст контрольный пакет

Toshiba продатьToshiba хочет продать долю в бизнесе по производству чипов. Об этом источник, знакомы с ситуацией сообщил во вторник.

Как передает Bloomberg, компания планирует выручить около 1 трлн иен. Сделку планируется закрыть в марте этого года.

Ранее компания заявляла о возможной продаже бизнеса по выпуску чипов. Это решение связано с убытками, которые Toshiba понесла в связи с вложениями в атомную энергетику США.  В феврале Toshiba также объявила о списании 712,5 млрд иен в ядерном подразделении США. Сама компания оценивает чистый убыток за финансовый год составит около 390 млрд иен.

По материалам: bloomberg.com
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