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21.02.17 / 01:53 Новости / Политика / Россия и мир

В Кремле хотят увеличить явку на выборах президента — СМИ

В частности, молодежь мотивируют компьютерными играми

Выборы президента

Фото АБН

В Кремле указали на необходимость увеличения явки избирателей на выборы президента в 2018 году. Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

В частности, речь идет о более плотной работе с целевой аудиторией. Так, молодежь планируют мотивировать с помощью компьютерной игры, которую можно будет запустить только на избирательном участке.

Собеседник газеты отметил, что одним из способов повышения явки может быть модификация открепительных удостоверений. Также власти предлагают вдвое увеличить количество избирательных участков. Напомним, явка избирателей на президентских выборах в 2012 году составила 65,34%.

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