KLM открыла еще один рейс в Амстердам из Пулково Теперь самолеты будут улетать в Амстердам два раза в день

Авиакомпания KLM с 19 февраля увеличила частоту полетов между Петербургом и Амстердамом с одного до двух раз в день. Об этом в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили во вторник.

Время отправления нового рейса — 06:45. Пассажиры будут прилетать в голландский аэропорт Схипхол на воздушных судах Boeing737, оснащенных салонами экономического и бизнес-класса.

Отмечается, что запуск второго ежедневного рейса позволит пассажирам выбирать наиболее оптимальный вариант расписания полетов. В частности, это позволит делать пересадки в Амстердаме по таким направлениям, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Майами, Вашингтон, Сиэтл, Торонто, Рио-де-Жанейро, Панама, Найроби, Кейптаун и многие другие.

Добавим, KLM выполняет регулярные рейсы из Пулково с ноября 1987 года. В прошлом году перевозчик обслужил в аэропорту Петербурга более 107 тыс. пассажиров. «KLM Королевские Голландские Авиалинии» были основаны в октябре 1919 года, с 2014 года в европейскую авиатранспортную группу Air France – KLM.