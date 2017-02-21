МЧС России направило в Донбасс юбилейную колонну гумпомощи Доставят более 300 тонн гуманитарных грузов

Министерство по чрезвычайным ситуациям России направило в Донбасс 60-ю колонну гуманитарной помощи. Об этом ведомство сообщает во вторник.

В состав колонны вошли 26 автомобилей, общий объем гуманитарных грузов – более 300 тонн. Большую часть составили продукты питания, предметы первой необходимости и детские продуктовые наборы.

Колонна гуманитарной помощи проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области. Это первая колонна помощи в этом году. Последний раз МЧС России направляла продовольствие в Донбасс 22 декабря прошлого года. Тогда было передано более 400 тонн гуманитарных грузов.