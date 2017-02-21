Все новости

21.02.17 / 07:57 Новости / Россия и мир

МЧС России направило в Донбасс юбилейную колонну гумпомощи

Доставят более 300 тонн гуманитарных грузов

Колонна гумпомощиМинистерство по чрезвычайным ситуациям России направило в Донбасс 60-ю колонну гуманитарной помощи. Об этом ведомство сообщает во вторник.

В состав колонны вошли 26 автомобилей, общий объем гуманитарных грузов – более 300 тонн. Большую часть составили продукты питания, предметы первой необходимости и детские продуктовые наборы.

Колонна гуманитарной помощи проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области. Это первая колонна помощи в этом году. Последний раз МЧС России направляла продовольствие в Донбасс 22 декабря прошлого года. Тогда было передано более 400 тонн гуманитарных грузов.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017