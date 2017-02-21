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21.02.17 / 04:36 Новости / Россия и мир

В Германии поступила в продажу Lada Vesta

По цене от 12,5 тыс. евро

Lada VestaВ Германии поступил в продажу автомобиль Lada Vesta. Об этом накануне сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Предполагается, что стартовая цена на автомобиль составит 12,49 тыс. евро. «Люксовая» модель обойдется покупателю в 13,49 тыс. евро.

Жителям Германии Lada Vesta предлагают с двигателем 1.6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Все автомобили, поставляемые в Европу, соответствуют нормам токсичности Евро-6. Комплектация отличается от российской «версии»: в ней есть боковые подушки безопасности и датчики давления шин, которые по закону обязательны в Европе. Кроме того, версия «люкс» оснащена климат-контролем, обогревом лобового стекла и системой мультимедиа.

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