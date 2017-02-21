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21.02.17 / 15:13 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Северной верфи» сменился генеральный директор

Он намерен ускорить строительство заказов

Фото АБН северной верфи

Фото АБН

Новым генеральным директором «Северной верфи» стал вице-президент «Объединенной судостроительной корпорации» по военному кораблестроению Игорь Пономарев. Об этом в судостроительном заводе сообщили во вторник.

По решению руководства Пономарев сохранит за собой должность вице-президента корпорации. Сам он заявил, что намерен работать над сокращением сроков строительства заказов и реализацией проекта нового судостроительного комплекса.

Напомним, завод «Северная верфь» был основан 14 ноября 1912 года. Предприятие построило около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, а также паромы и плавучие доки. В настоящее время среди заказов предприятия - серии фрегатов и корветов, суда различного назначения.

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