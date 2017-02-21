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21.02.17 / 00:40 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: В Великобритании тысячи человек протестуют против визита Трампа

В парламенте страны начались дебаты

В Великобритании протестуютВ Великобритании несколько тысяч человек протестуют против предстоящего визита президента США Дональда Трампа. Об этом накануне сообщает агентство Reuters.

Одновременно в парламенте страны начались дебаты по поводу приезда президента США. В частности, парламентарии обсуждают две петиции – «за» и «против» будущего визита.

Подобные митинги проходят и в других регионах страны. Ранее подданные Великобритании направили петицию с требованием отменить официальную поездку Дональда Трампа в страну. Ее подписали 1,85 млн человек. «За» визит президента США подписались 311 тыс.

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