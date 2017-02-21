Средний платеж по виртуальной карте «Яндекса» в Петербурге меньше московского в два раза В Петербурге 1236 рублей, в Москве 2587 рублей

Средний платеж по виртуальной карте «Яндекс. Денег» в Петербурге меньше московского в два раза. Об этом в компании рассказали во вторник.

В Петербурге он составляет 1236 рублей, а в Москве – 2587 рублей. В целом по России средний платеж равен 1997 рублей. Чаще всего петербуржцы платят с виртуальных карт в метро, за услуги «Петроэлектросбыта», в магазинах «O’кей», «Семья», «Перекресток», Prisma, «Лента», Spar, в ресторанах KFC и McDonald’s, на сайтах «МегаФона», «Амедиатеки», Exist, «Юлмарт» и Kassir.

Виртуальная карта является аналогом банковской. Такая карта позволяет платить онлайн и офлайн (через сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay или приложение «Яндекс. Денег»). Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт. Выпустить виртуальную карту можно на сайте или в приложении «Яндекс. Денег». Сервис пришлет в смс срок действия и CVV карты.