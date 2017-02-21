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21.02.17 / 23:15 Новости / Петербург и Ленобласть

«Водоканал» отменил конкурс на 8,8 млрд рублей

Сроки переносились уже более 10 раз

Водоканал

Фото АБН

«Водоканал Санкт-Петербург» отменил конкурс на реконструкцию Главной водонапорной подстанции стоимостью 8,8 млрд рублей. Информация об этом появилась во вторник на сайте госзакупок.

Конкурс на проведение ремонта подстанции был объявлен осенью 2015 года. С того времени сроки его проведения изменялись более 10 раз.

В последней редакции документа результаты конкурса собирались объявить 7 марта. Планировалось, что работы по реконструкции здания будут оплачены из бюджета города. При этом основную часть средств, более 7 млрд рублей, должны были выделить в 2018 году. Однако в начале этого года власти Петербурга заявили, что находятся в поиске средств на выполнение заказа, в том числе, рассматривают частных инвесторов.

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