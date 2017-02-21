«ВТБ24» снижает ставки по автокредитованию для машин с пробегом От 2% до 6%

Банк «ВТБ24» изменяет условия кредитования автомобилей с пробегом. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

Базовые ставки снизят на 2-6%. Кредит можно оформить по ставке от 13,9% годовых. Ставки снижаются по кредитованию автомобилей с пробегом, реализуемых через дилерскую сеть, а также по финансированию сделок между физическими лицами – по программе ВТБ24 «Свобода выбора».

Отметим, «Свобода выбора» — программа кредитования подержанных автомобилей у физлиц. «ВТБ24» начал принимать заявки по этой программе с октября 2016 года. Доступные суммы для иностранных автомобилей – до 3 млн рублей, отечественных – до 700 тыс. рублей. Самыми популярными марками программы являются Nissan, Volkswagen, Toyota и KIA. По итогам пяти месяцев действия программы средняя сумма кредита выросла в полтора раза — до 766 тыс. рублей. Самыми активными регионами по количеству подаваемых заявок в рамках программы стали Москва, Челябинск, Петербург, Тюмень и Краснодар.