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21.02.17 / 05:35 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк могут лишить монополии на выплату военных пенсий

«За» выступают Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк

военных пенсийНесколько крупнейших банков обратились к правительству с просьбой расширить список банков-агентов по выплате военных пенсий. Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме.

В конце 2016 года под обращением подписались Газпромбанк (ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ) и ВТБ. По информации газеты, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов изучить этот вопрос.

Предположительно, министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу, сказав, что изменения целесообразны. В настоящее время военные пенсии выплачиваются по месту жительства пенсионеров в отделениях Сбербанка. В 2013 году Конституционный суд России постановил, что банк обязан осуществлять перевод пенсии в любой другой банк по выбору без комиссии, но закон остался без изменений. Информация о пенсионерах-силовиках является гостайной.

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