Власти Кузбасса хотят войти в число собственников Юргинского машзавода Чтобы вывести его из кризиса

Власти Кемеровской области хотят войти в число собственников Юргинского машиностроительного завода. Накануне об этом заявили в правительстве региона.

Так администрация области надеется помочь вывести предприятие из кризиса. Власти Кузбасса отметили, что больше всего беспокойство вызывает задержка зарплаты трехтысячному коллективу завода.

По информации властей, задержка зарплаты за два месяца составила порядка 62 млн рублей. Также завод накопил кредиторскую задолженность в размере более 6 млрд рублей. Кроме того, на территории предприятия находится ТЭЦ, обеспечивающая теплом 95% жителей Юрги. Отсутствие средств на оплату угля и газа может негативно сказаться на обслуживании города.

Юргинский машиностроительный завод является градообразующим предприятием. Находится в собственности госкорпорации НПК «Уралвагонзавод».