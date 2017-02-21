В России могут запретить ряд товаров из стран-членов ЕАЭС Цель – не допустить продукты из стран ВТО

Минфин подготовил законопроект, согласно которому в России могут запретить ряд товаров из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне об этом сообщили РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о товарах, произведенных странами Всемирной торговой организации (ВТО), которые поступают в Россию через территорию стран ЕАЭС. Законопроект также касается и «санкционных» продуктов.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Добавим, поставки продукции из этих стран в Россию в 2015 году к 2013 году сократились на 66%.Общее уменьшение экспорта продуктов странами, в отношении которых действует российское продовольственное эмбарго, составило 7%.