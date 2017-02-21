Захарова: Украина заблокировала принятие заявление председателя СБ ООН о Чуркине «В этом вся нынешняя украинская "власть"»

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совбеза ООН, посвященное постпреду РФ при организации Виталию Чуркину. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник.

«Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Виталий Чуркин скончался 20 февраля. Ему было 64 года. Он занимал пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года.