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21.02.17 / 19:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» продлит контракт с Данни на один год – источник

После завершения карьеры португалец может остаться в Петербурге

данни фото зенитаФутбольный клуб «Зенит» продлит контракт с Мигелем Данни на один год. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

После завершения карьеры игрока португалец может остаться в Петербурге, отмечает источник. По его словам, «Зенит» предложит должность в тренерском штабе клуба.

Отметим, к составу петербургской команды Мигель Данни присоединился в августе 2008 года. Футболист перешел в «Зенит» из «Динамо», сумма перехода составила порядка 30 млн евро. В составе петербуржцев полузащитник сыграл в 239 матчах и забил 64 гола. В ноябре 2012 года Данни назначили капитаном команды.

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