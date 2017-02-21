«Зенит» продлит контракт с Данни на один год – источник После завершения карьеры португалец может остаться в Петербурге

Футбольный клуб «Зенит» продлит контракт с Мигелем Данни на один год. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

После завершения карьеры игрока португалец может остаться в Петербурге, отмечает источник. По его словам, «Зенит» предложит должность в тренерском штабе клуба.

Отметим, к составу петербургской команды Мигель Данни присоединился в августе 2008 года. Футболист перешел в «Зенит» из «Динамо», сумма перехода составила порядка 30 млн евро. В составе петербуржцев полузащитник сыграл в 239 матчах и забил 64 гола. В ноябре 2012 года Данни назначили капитаном команды.