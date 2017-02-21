Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом Она будет исполнять обязанности президента, в случае, если последний не сможет этого делать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом страны. Об этом сообщили в администрации главы государства во вторник.

Мехрибан Алиева возьмет на себя полномочия президента в случае, если последний не сможет выполнять свои обязанности. Соответствующая поправка в конституцию Азербайджана была внесена в прошлом году.

Напомним, осенью 2016 года в Азербайджене состоялся референдум о поправках к конституции. Президент, в частности, получил возможность назначать досрочные выборы главы государства. Кроме того, срок правления президента вырос с пяти до семи лет.