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21.02.17 / 15:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Арбитражный суд Петербурга рассмотрит дело о банкротстве ЖСК «Муринское-1» в начале марта

Пайщики готовят документы

ЖСК "Муринское"

Фото: report.az

Арбитражный суд Петербурга назначил дату заседания по делу о банкротстве ЖСК «Муринское-1». Об этом АБН во вторник рассказали пайщики О2 Development.

Заседание состоится 9 марта. Пайщики отмечают, что, если суд примет решение о введении внешнего управления компанией, владельцы недостроенных квартир смогут подать документы для вступления в реестр кредиторов на имущественные требования.

Отметим, ранее правительство Ленобласти озвучивало идею о необходимости обанкротить O2 Development. По мнению чиновников, эта процедура поможет достроить ЖК «Силы природы» в Мурино. ЖСК «Муринское-1» (входит в структуру O2) — один из застройщиков проблемного объекта. Квартиры в нем не могут получить больше 2,5 тыс пайщиков.

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