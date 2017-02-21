Арбитражный суд Петербурга рассмотрит дело о банкротстве ЖСК «Муринское-1» в начале марта Пайщики готовят документы

Арбитражный суд Петербурга назначил дату заседания по делу о банкротстве ЖСК «Муринское-1». Об этом АБН во вторник рассказали пайщики О2 Development.

Заседание состоится 9 марта. Пайщики отмечают, что, если суд примет решение о введении внешнего управления компанией, владельцы недостроенных квартир смогут подать документы для вступления в реестр кредиторов на имущественные требования.

Отметим, ранее правительство Ленобласти озвучивало идею о необходимости обанкротить O2 Development. По мнению чиновников, эта процедура поможет достроить ЖК «Силы природы» в Мурино. ЖСК «Муринское-1» (входит в структуру O2) — один из застройщиков проблемного объекта. Квартиры в нем не могут получить больше 2,5 тыс пайщиков.