Консорциум РФПИ и еще двух инвесторов закрыл сделку по покупке аэропорта Владивостока Инвесторы Changi Airports и «Базэл»

Международный консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и еще двух инвесторов закрыл сделку по покупке аэропорта Владивостока «Кневичи». Об этом в среду рассказали в РФПИ.

Инвесторами выступила группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски, а также сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International. Инвесторы ожидают, что пассажиропоток в ближайшие несколько лет вырастет до 5 млн пассажиров в год. Кроме того, оператор Changi Airports будет развивать маршрутную сеть как по России, так и по Японии, Китаю, Вьетнаму и Южной Корее.

В настоящий момент маршрутная сеть Владивостока — менее 50 направлений. В конце 2016 года стало известно, что участники консорциума купили равные пакеты. Источник ТАСС оценил сумму сделки в 6 млрд рублей. Конкурс на покупку аэропорта прошел два года назад.