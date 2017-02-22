Петербургскому активисту угрожают из-за его борьбы с нарушениями в сфере здравоохранения Активист имеет инвалидность

Петербургскому активисту Борису Спиндлеру, занимающемуся проблемами поликлиники №49 в Приморском районе, угрожают анонимными звонками. Об этом активист рассказал АБН в среду.

«Сегодня утром мне позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода заявил, что я должен прекратить свои расследования, иначе хуже будет. В полицию я пока не обращался, сегодня буду встречаться с адвокатом и решать, как быть», — рассказал Борис Спиндлер.

Активист пояснил, что с прошлого года он занимается общественным расследованием деятельности поликлиники №49. «В итоге я обнаружил серьезные нарушения. Обо всем, что удается узнать, я сообщаю в прокуратуру. Все это потом пересылается в районную администрацию и должным образом не рассматривается», — пояснил собеседник АБН. Отметим, Борис Спиндлер является инвалидом второй группы.

Напомним, учреждения здравоохранения Приморского района оказывались в центре скандала во время предвыборной кампании. Тогда местные жители сообщили, что в некоторых поликлиниках ведется незаконная агитация за кандидата от «Единой России» Людмилу Боричеву.