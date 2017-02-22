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22.02.17 / 06:55 Новости / Политика / Россия и мир

Amnesty International опубликовала ежегодный доклад о правах человека

Где раскритиковала Россию

Amnesty International

Фото: omoskva.ru

Международная правозащитная организация Amnesty International представила ежегодный доклад о соблюдении прав человека. Документ был опубликован в среду.

В докладе организация отмечает общее ухудшение положения прав человека в России. В частности, она подвергла критике так называемый «пакет Яровой».

По мнению Amnesty International, принятые поправки в закон об экстремизме противоречат международным обязательствам России. Также авторы доклада обращают внимание на создание препятствий для проведения акций протестов в России, давление на НКО, несправедливые судебные процессы, пытки и жестокое обращение с заключенными.

Критике подверглась и международная деятельность России. Организация осудила участие страны в сирийском конфликте, в ходе которого атакуется мирное население; подчеркнула, что присоединение Крыма и Севастополя, по мнению прокурора Международного уголовного суда (МУС), приравнивается к вооруженному конфликту и упрекнула в депортации беженцев.

Организация Amnesty International основана в Великобритании в 1961 году. Ее деятельность направлена на выявление грубый нарушений прав человека и принятие соответствующих мер. Организация акцентирует внимание на том, что получает финансирование только от пожертвований.

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