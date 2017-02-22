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22.02.17 / 12:50 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Миллиардера Андрея Исаева признали банкротом

Начата процедура реализации имущества

инфляция-деньги-рубль-монеты-kommersant.ru_ исаевБывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев признан банкротом. Об этом стало известно в среду из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества. Первый иск о признании Исаева банкротом подала в октябре 2015 года компания «Мойка 22», управляющая отелем Kempinski. В том же месяце второй подобный иск подало«Петербургское агентство недвижимости», бенефициаром которой является сам Исаев. Общая сумма его долгов, предъявленная в рамках судебного разбирательства, составляет 2,6 млрд рублей.

Добавим, ранее бизнесмен контролировал Балтийский банк, доставшийся после санации Альфа-Банку. Исаев также считался одним из владельцев ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН), которое владеет, в частности, бизнес-центром «Дом Зингера». При этом компания «Мойка 22» входит в девелоперскую группу «Петербургское агентство недвижимости».

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