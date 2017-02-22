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22.02.17 / 14:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Ассоциация текстильщиков заявила о недостаточной помощи отечественным производителям со стороны властей

Российский рынок контролируется импортерами

Ассоциация текстильщиковАссоциация текстильщиков России (АТР) заявила о том, что власти недостаточно поддерживают отечественный текстильный рынок. Об этом в среду АБН рассказал президент Ассоциации Шамхал Ильдаров.

«Наш российский рынок контролируется импортерами и импортными производителями. Отечественные производители не могут объединиться для защиты отечественного текстильного рынка. Государственные органы не в полной мере способствуют такой вот консолидации наших текстильщиков», — сказал Ильдаров.

Президент АТР также отметил отсутствие внимания к Ассоциации со стороны министерства промышленности и торговли России. В то же время, отметил Ильдаров, их цели совпадают.

«К огромному сожалению, Минпромторг полностью игнорирует нашу Ассоциацию. И для нас, текстильщиков, членов ассоциации, в том числе, это очень обидно. Цель у Минпромторга прописана в уставе, в регламентах. Цель Ассоциации текстильщиков во многом совпадает – это возрождение российской промышленности, поддержка экономики. Но судя по тому, как нас игнорируют, складывается впечатление, что Минпромторг в нас не нуждается. А быть насильно милым тоже не хочется», — рассказал президент АТР.

Отметим, осенью прошлого года Ассоциация текстильщиков России заявляла, что чиновники Минпромторга занимаются продвижением импортной текстильной продукции на отечественном рынке. По мнению АТР, в министерстве, которое одновременно отвечает за легкую промышленность и торговлю, конфликт интересов заложен изначально. Это связано с тем, что импортные и отечественные производители приходятся друг другу конкурентами.

Напомним, с 2014 года Россия взяла курс на импортозамещение. В эту программу входят сельское хозяйство, машиностроение, легкая промышленность, в частности, производители текстиля, и другие отрасли.

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