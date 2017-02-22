Смольный организует 12 шаттловых маршрутов к Кубку Конфедераций По ним будут курсировать более 160 автобусов

Правительство Петербурга организует 12 шаттловых маршрутов к Кубку Конфедераций. Об этом АБН рассказали в Смольном в среду.

По маршрутам будут курсировать более 160 автобусов вместимостью до 170 человек. В комитете по транспорту закурили порядка 125 единиц нового подвижного состава. Транспортные средства в Петербург поступят до конца марта этого года.

Добавим, к проведению Кубка Конфедераций в правительстве города обещали увеличить количество маршрутов, на которых звуковая информация дублируется на английский язык, сейчас трансляция ведётся на 30 маршрутах. В объявления включены названия достопримечательностей вблизи остановок, а также морского порта, аэропорта и железнодорожных вокзалов.