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22.02.17 / 16:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный организует 12 шаттловых маршрутов к Кубку Конфедераций

По ним будут курсировать более 160 автобусов

автобус маз минскийПравительство Петербурга организует 12 шаттловых маршрутов к Кубку Конфедераций. Об этом АБН рассказали в Смольном в среду.

По маршрутам будут курсировать более 160 автобусов вместимостью до 170 человек. В комитете по транспорту закурили порядка 125 единиц нового подвижного состава. Транспортные средства в Петербург поступят до конца марта этого года.

Добавим, к проведению Кубка Конфедераций в правительстве города обещали увеличить количество маршрутов, на которых звуковая информация дублируется на английский язык, сейчас трансляция ведётся на 30 маршрутах. В объявления включены названия достопримечательностей вблизи остановок, а также морского порта, аэропорта и железнодорожных вокзалов.

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