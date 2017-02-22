Белый дом рассчитывает найти точки взаимодействия с Россией И сделает все возможное для этого

Правительство США надеется найти точки взаимодействия с Россией в вопросах борьбы с терроризмом и экономики. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп готов сделать все возможное для восстановаления отношений между странами. Пресс-секретарь также подчеркнул, что если для этого понадобится заключить сделку, то президент пойдет на это.

В начале этого года Спайсер уже заявлял, что Трампу удастся этого достичь. В своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений с Россией. Однако позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, назначенные Трампом, заявляли, что снятие экономических санкций с России и расширение военного сотрудничества пока невозможно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отношения между странами.