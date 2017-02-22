Бизнес-центр «Система» на Выборгской набережной продан за 544,7 млн рублей Его купила сеть магазинов "Диета-18"

Российский аукционный дом (РАД) продал действующий бизнес-центр «Система» на Выборгской набережной, который достался Сбербанку после банкротства его владельца — компании «Стиль». Об этом АБН сообщили в среду в РАД.

Новым владельцем бизнес-центра стала сеть магазинов «Диета-18». Покупка обошлась ей в 544,7 млн рублей, это на 43% превышает стартовую цену.

Добавим, в настоящее время бизнес-центр на 90% занят арендаторами. Для аренды пригодно 5 500 квадратных метров. Компания «Стиль», которая владела зданием до Сбербанка, обанкротилась в октябре 2016 года. После этого бизнес-центр оказался в залоге у Сбербанка.