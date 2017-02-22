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22.02.17 / 11:53 Новости / Общество / Россия и мир

Чистая прибыль «Роснефти» упала вдвое

За 2016 год

Чистая прибыль

Фото АБН

Чистая прибыль компании «Роснефть» по МСФО сократилась в два раза. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду.

Чистая прибыль сократилась на 49% и составила 181 млрд рублей. Выручка компании снизилась на 3,1% и составила 4,9 трлн рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль компании выросла в два раза и достигла показателя в 52 млрд рублей. Выручка компании в последнем квартале показала рост на 21,4% и составила 1,48 млрд рублей.

Ранее стало известно о бурении первой скважины «Роснефти» в Ираке. Бурение планируется окончить в июле текущего года.

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