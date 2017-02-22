Чистая прибыль «Роснефти» упала вдвое За 2016 год

Чистая прибыль компании «Роснефть» по МСФО сократилась в два раза. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду.

Чистая прибыль сократилась на 49% и составила 181 млрд рублей. Выручка компании снизилась на 3,1% и составила 4,9 трлн рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль компании выросла в два раза и достигла показателя в 52 млрд рублей. Выручка компании в последнем квартале показала рост на 21,4% и составила 1,48 млрд рублей.

Ранее стало известно о бурении первой скважины «Роснефти» в Ираке. Бурение планируется окончить в июле текущего года.