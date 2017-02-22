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22.02.17 / 11:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В ЗакСе Петербурга считают законным контракт на перевозку депутатов

Потому что прокуратура нарушений не нашла

перевозка депутатов

Фото АБН

В Законодательном Собрании Петербурга считают законным контракт на перевозку депутатов несмотря на заключение УФАС. Об этом в среду заявил журналистам спикер ЗС Вячеслав Макаров, передает корреспондент АБН.

«Этот контракт проверяла прокуратура по заявлению граждан. И нарушений в нем не нашла», — сказал Макаров.

Он также подчеркнул, что перевозку депутатов осуществляет смольнинский автопарк. «Это государственное предприятие создано сто лет назад именно для этого», — напомнил спикер. Он считает недопустимым, чтобы народных избранников возило «какое-нибудь „Рога и копыта“».

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Напомним, контрактом на транспортное обслуживание депутатов заинтересовались в местной Transperancy International. В петербургском управлении ФАС выявили нарушения при определении поставщика. Также «антимонопольщики» заявили, чоо в Петербурге слишком широко пользуются правом заключать госконтракты по принципу «единственного поставщика».

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