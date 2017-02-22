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22.02.17 / 16:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Доллар на бирже набрал почти 50 копеек

А евро – 25 копеек

Доллар на биржеКурс доллара на Московской бирже набрал почти 50 копеек. В среду по фиксингу на 16:34 по московскому времени доллар стоит 57,9 рублей с ростом на 46,75 копеек.

Евро на то же время подорожал на 25 копеек. Его курс – 60,6 рублей.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что для пары евро/доллар становится все больше негативных факторов. Второй день эту пару продают, но заметно ниже 1,05 инструмент просесть пока что не может. Этот курс учитывает уже два имеющихся минорных драйвера, подчеркивает Бодрова. Ими выступают Федрезерв США и Марин Ле Пен.

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