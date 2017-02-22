Дом Целибеева в Петербурге включили в реестр памятников культуры Здание находится в аварийном состоянии

Дом Н.Ф. Целибеева, расположенный на Загородном проспекте в Петербурге, включили в реестр памятников культуры. Соответствующее решение КГИОП в среду опубликовал Смольный.

Здание известно тем, что здесь в начале XX века Санкт-Петербургские Женские Политехнические курсы. Это было первое учебное заведение в России, где женщины могли получить техническое образование. Впоследствии курсы были преобразованы в Петроградский Женский политехнический институт.

Отметим, памятник культуры находится в запущенном состоянии. Дома признан аварийным, он расселен. Власти планируют впоследствии приспособить его для реализации в рамках программы «Молодежи – доступное жилье».