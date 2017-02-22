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22.02.17 / 15:43 Новости / Россия и мир

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,1% в январе

Из-за выплаты 5 тыс. рублей

Минфин призвалРеальные располагаемые доходы россиян в январе текущего года выросли на 8,1% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщили в Росстате в среду.

В службе объяснили рост единовременной выплатой пенсионерам 5 тыс. рублей.  Денежные доходы на душу населения в январе составили 24,225 тыс. рублей, что на 12,5% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, ранее российские власти приняли решение выплатить пенсионерам по 5 тыс. рублей, вместо индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. В феврале пенсии проиндексировали на 4%. Фактическая инфляция за 2015 год составила 12,9%.

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