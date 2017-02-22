ФАС впервые смогла снизить стоимость более чем на 100 лекарств

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) впервые смогла снизить цены более чем на 100 наименований лекарств. Об этом в среду сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
Он отметил, что ранее таких результатов не удавалось добиться, поскольку антимонопольная служба пользуется методом сопоставимых рынков. Производители лекарств, напротив, акцентируют внимание на себестоимости.
В 2016 году стоимость лекарств, входящих в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), выросла на 1,4%. В 2015 году рост составил 8,8%. Перечень ЖНВЛП утверждается правительством России для государственного регулирования цен на медикаменты.