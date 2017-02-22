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22.02.17 / 03:50 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС впервые смогла снизить стоимость более чем на 100 лекарств

Поскольку пользуется методом сопоставимых рынков

ФАСФедеральная антимонопольная служба России (ФАС) впервые смогла снизить цены более чем на 100 наименований лекарств. Об этом в среду сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Он отметил, что ранее таких результатов не удавалось добиться, поскольку антимонопольная служба пользуется методом сопоставимых рынков. Производители лекарств, напротив, акцентируют внимание на себестоимости.

В 2016 году стоимость лекарств, входящих в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), выросла на 1,4%. В 2015 году рост составил 8,8%. Перечень ЖНВЛП утверждается правительством России для государственного регулирования цен на медикаменты.

По материалам: tass.ru
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