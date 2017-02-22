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22.02.17 / 13:52 Новости / Россия и мир

Суд в Киеве отклонил апелляцию «Газпрома» о взыскании 6,3 млрд

Решение о взыскании было приятно в январе прошлого года

газпром петербургКиевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию российской компании «Газпром» о взыскании 6,4 млрд. Об этом сообщили в суде в среду.

В январе прошлого года антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» а 3,09 млрд. Такое решение комитет принял из-за того, что компания злоупотребляла монопольным положением транзита газа через газотранспортную систему Украины.

«Газпром» обжаловал решение, но 5 декабря Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск антимонопольного комитета. Российской компании предписали выплатить 3,2 млрд и пеню на эту же сумму. Компания ходатайствовало о пересмотрении решения. В частности, в «Газпроме» просили провести экономическую экспертизу решения антимонопольного комитета.

По материалам: tass.ru
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