Суд в Киеве отклонил апелляцию «Газпрома» о взыскании 6,3 млрд Решение о взыскании было приятно в январе прошлого года

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию российской компании «Газпром» о взыскании 6,4 млрд. Об этом сообщили в суде в среду.

В январе прошлого года антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» а 3,09 млрд. Такое решение комитет принял из-за того, что компания злоупотребляла монопольным положением транзита газа через газотранспортную систему Украины.

«Газпром» обжаловал решение, но 5 декабря Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск антимонопольного комитета. Российской компании предписали выплатить 3,2 млрд и пеню на эту же сумму. Компания ходатайствовало о пересмотрении решения. В частности, в «Газпроме» просили провести экономическую экспертизу решения антимонопольного комитета.