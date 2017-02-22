«Газпром» вложит в ХМАО более 1,5 млрд рублей в 2017 году На развитие газоснабжения региона

Компания «Газпром» планирует вложить более 1,5 млрд рублей в проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году. Об этом накануне сообщили в газовой компании.

Средства пойдут на развитие газоснабжения региона. В частности, на проектирование межселковых газопроводов в нескольких районах округа.

С 2011 по 2016 год «Газпром» (с учетом дочерних предприятий) инвестировал в газификацию ХМАО порядка 97,5 млрд рублей. Вложения позволили построить компрессорные станции на магистральных газопроводах «СРТО — Торжок» и «Ямбург — Западная граница», реконструировать Сургутский завод по стабилизации конденсата, расширить Пунгинское подземное газохранилище. На начало года уровень газификации региона составил 39,6%. Через территорию ХМАО проходят крупнейшие газотранспортные коридоры, соединяющие север Западной Сибири и европейскую часть России.