Руководство Госудмы намерено перевести зарплаты на карту «Мир» «Что желаем и вам», - сказал Вячеслв Володин

Руководство Государственной думы намерено перевести свои зарплаты на карту «Мир». Об этом сообщил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы провели консультации со всеми заместителями председателя Госдумы, представляющими разные фракции. И принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги, представляющие фракции за столом президиума, переводят свои зарплатные счета на карту «Мир», что желаем и вам», — сказал он.

Напомним, оператор платежных карт «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК). Проект по созданию НСПК реализуется с 2014 года. В правительстве причиной создания системы назвали прекращение обслуживания карт российских банков системами Visa и Mastercard. Ранее в феврале в ЦБ сообщили о планах перевести обслуживание пенсионеров на карты «Мир» к 1 июня 2020 года.