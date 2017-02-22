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22.02.17 / 11:04 Новости / Россия и мир / Финансы

Фонд Гуцериева и VP Capital инвестируют $5 млн в технологии дополненной реальности

Средства получит стартап, разрабатывающий мобильные приложения

инвестор-инвенстиции-eveningkiev.com_ vp capitalИнвестиционный фонд Larnabel Enterprises семьи Гуцериевых и инвесткомпания VP Capital Виктора Прокопени инвестируют в стартап Banuba, разрабатывающий мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности. Об этом в среду сообщили в компании «Русснефть», совладельцем которой является Михаил Гуцериев.

Планируются инвестиции в объеме $5 млн.  Banuba занимается разработками в области нейронных сетей и современных алгоритмов машинного обучения. Речь идет о распознавании объектов, выражения лица и мимики в режиме реального времени. Распознанные нейросетью объекты можно менять и дополнять с помощью фильтров и видеоэффектов в приложении.

Стартап намерен предоставлять третьим лицам доступ к своим разработкам на основе неисключительной лицензии. Ожидается, что свой первый мобильный продукт компания представит в текущем году.

Добавим, инвестфонд Larnabel Ventures был основан семьей Гуцериевых. Фонд инвестирует в технологический сектор. VP Capital — компания, которая инвестирует в сферу высоких технологий.

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