Индекс холостяка: Сосиски пошли в рост

За минувшую неделю товарная корзина неженатого мужчины практически не изменилась в цене. Ее стоимость снизилась на 1 рубль 56 копеек до 2491 рубля 14 копеек.

Самое значительное рублевое подорожание показали сосиски. За семь дней они выросли в цене на 10 рублей 64 копеек и стоят 190 рублей 22 копейки за стандартную пачку. Также дорожают мандарины. С уходом новогоднего сезона их стоимость достигла 102 рублей 8 копеек за килограмм (прирост за неделю 10 рублей 14 копеек).

Подешевели на минувшей неделе томаты (минус 5 рублей 70 копеек). Их средняя цена — 133 рубля 95 копеек за килограмм. Также существенно (на 4 рубля 33 копейки) подешевел рис. Пачка весом 900 граммов теперь обойдется в среднем в 99 рублей 91 копейку. Стабильна по-прежнему стоимость презервативов и пельменей.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.