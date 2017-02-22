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22.02.17 / 09:59 Новости / Россия и мир

Новак: Иран планирует купить у России 12 самолетов SSJ 100

Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране

Фото: 2ch.hk

Фото: 2ch.hk

Иран намерен купить у России 12 самолетов Sukhoi  Superjet 100. Об этом в среду сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, по словам Новака, Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране. Также, РФ предложила Ирану наладить совместное производство самолетов Ил-114, добавил Новак.

В июне прошлого года министр промышленности и торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде заявил о заинтересованности иранской стороны в совместном с Россией производстве SSJ 100. Он также говорил о том, что Иран ведет переговоры о покупке самолетов, однако основной интерес представляет именно технология.

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