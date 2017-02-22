Новак: Иран планирует купить у России 12 самолетов SSJ 100 Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране

Иран намерен купить у России 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом в среду сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, по словам Новака, Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране. Также, РФ предложила Ирану наладить совместное производство самолетов Ил-114, добавил Новак.

В июне прошлого года министр промышленности и торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде заявил о заинтересованности иранской стороны в совместном с Россией производстве SSJ 100. Он также говорил о том, что Иран ведет переговоры о покупке самолетов, однако основной интерес представляет именно технология.