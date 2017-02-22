Дадин, карты «Мир», низкие ставки по ипотеке. Итоги среды

Верховный суд России решил освободить заключенного за участие в митингах Ильдара Дадина. Руководство Госдумы намерено перейти на карты «Мир», а правительство выпустило законопроект о сроках подключения банков к НСПК. Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в 2017 году до исторического минимума.

Верховный суд освободил Ильдара Дадина. Кроме того, суд признал право Дадина на реабилитацию. Его отпустят после того, как в колонию придет постановление президиума Верховного суда.

Руководство Госдумы намерено перевести зарплаты на карту «Мир». «Принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги, представляющие фракции за столом президиума, переводят свои зарплатные счета на карту „Мир“, что желаем и вам», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Греф пообещал в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке. Он объяснил потенциальное падение ипотечных ставок планами по снижению инфляции, также заявив, что уровень ставок достигнет исторического минимума.

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья. Отметим, ранее срок бесплатной приватизации жилья был до 1 марта 2017 года.

Строительство подхода к мосту через Керченский пролив обойдется бюджету в 7,1 млрд рублей. Стоимость строительства укладывается в среднюю стоимость строительства дорог аналогичного класса в России, заявил глава «Росавтодора» Роман Старовойт.

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,1% в январе. Всё из-за единовременных выплат в 5 тыс. рублей.