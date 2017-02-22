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22.02.17 / 16:09 Новости / Россия и мир / Финансы

Строительство подхода к мосту через Керченский пролив обойдется бюджету в 7,1 млрд рублей

Длина подхода - 8,6 км

керченский-мостСумма контракта на строительство автомобильного подхода от трассы «Таврида» к строящемуся через Керченский пролив мосту составит 7,1 миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказал в среду глава «Росавтодора» Роман Старовойт.

«Сумма контракта — 7 миллиардов 100 миллионов рублей в ценах 2016 года», — сообщил Старовойт. Он подчеркнул, что стоимость строительства укладывается в среднюю стоимость строительства дорог аналогичного класса в России.

Добавим, генеральным подрядчиком строительства автомобильного подхода длиной 8,6 км стало петербургское АО «ВАД». Эта же фирма занимается строительством автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова.

Длина моста, возводимого через Керченский пролив, составит 19 километров. На сегодняшний день общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

 

По материалам: tass.ru
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