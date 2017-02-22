Китай может разместить ракеты в Южно-Китайском море – СМИ Он завершает строительство нескольких объектов на островах

Власти Китая могут разместить зенитные управляемые ракеты большой дальности в Южно-Китайском море. Об этом накануне передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В настоящий момент Китай завершает строительство нескольких объектов на территории искусственных островов в Южно-Китайском море. По мнению собеседников агентства, сооружения могут быть использованы в качестве военной эскалации.

Они также отмечают, что строения напоминают здания, в которых обычно находятся батареи зенитных ракет. Однако эти базы не будут серьезной военной угрозой для США, поскольку слишком заметны.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп резко высказывался в адрес финансовой политики Китая и обвинил Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. Позже он заявил, что США не собираются придерживаться политики «одного Китая». Тогда эксперты предупреждали об опасности начала «торговой войны» между странами. После телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином в начале этого года Трамп все же признал политику «одного Китая».